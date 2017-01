"Adesso e dopo di noi", inizia il progetto sistema paese dedicato ai disabili

Presentato ieri sera al Podere Lesignano "Adesso e dopo di noi", progetto incentrato sul tema della disabilità. Un'iniziativa ricca di impegni presi in carico dal Rotary club insieme alla cooperativa sociale In Volo e la Fondazione Centro Anch'io. Attiva per la raccolta fondi la lotteria, strumento già usato qualche anno fa dal club stesso. Ogni biglietto venduto per la lotteria ha un costo di 25 euro e sono 3 000 quelli messi a disposizione. Obiettivo raggiungere la cifra di 75 mila. L'idea si svilupperà su due progetti. Il primo è dedicato a tutti i cittadini sammarinesi e ha come scopo trovare per i ragazzi disabili un impiego presso le un'azienda agricola. Il secondo mette a disposizione degli alloggi - per ora ne esiste uno solo attivo a Serravalle - in modo che i ragazzi potranno abituarsi a vivere in autonomia senza i genitori. Saranno comunque guidati da un accompagnatore.