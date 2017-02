In Francia rabbia per il ragazzo pestato dagli agenti. Theo: 'Fermate la guerra'

Violenze in banlieue di Parigi per protesta contro 4 agenti che dopo aver fermato un 22enne lo avrebbero pestato e sodomizzato con un manganello, il tutto ripreso da una telecamera: i poliziotti sono stati arrestati, uno è accusato di stupro."Stop alla guerra" in banlieue: dopo tre notti di tensioni, Théo, il ragazzo vittima delle violenze della polizia a Aulnay-sous-Bois, ha lanciato un appello alla calma. Dal suo letto d'ospedale, durante la visita del presidente Francois Hollande, il ventiduenne ha rivolto un messaggio ai concittadini. "So quello che sta accadendo. Amo la mia città e quando tornerò vorrei ritrovarla come l'ho lasciata. Quindi, ragazzi, stop alla guerra. Pregate per me".