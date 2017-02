Pesaro; "I volontari sono un pezzo di welfare" ha detto il sindaco Ricci

Sono 189, hanno la divisa verde e gialla e si chiamano “Volontari di quartiere”. Nel 2016 si sono messi a servizio della città per oltre 13mila ore che si sono tramutate in un patrimonio di valori. E’ il bilancio presentato da Comune, Aspes e Auser provinciale, che hanno curato il progetto «Volentieri volontari».

“Un pezzo di welfare, civismo, capacità di fare comunità. Non sono cose che misurano negli indicatori economici, ma fanno la differenza» ha sottolineato il sindaco Matteo Ricci.

L'esercito di volontari si è impegnato per il verde urbano, manutenzione di scuole e piccoli impianti sportivi, arredi in legno nei parchi, interventi di pulizia su cigli e bordi stradali, ma soprattutto integrazione con 22 richiedenti asilo coinvolti. “Non a caso il ministro dell'Interno Minniti ha deciso di fare di questa buona pratica una politica nazionale” ha spiegato il sindaco Ricci. Nel video l'intervista a Stefano Falcioni, coord. ass Auser PU, Luca Pieri, presidente Aspes.



Valentina Antonioli