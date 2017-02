Iss: prima riunione per la Consulta sanitaria

Prima riunione per la Consulta Sanitaria, presieduta dal coordinatore Marino Serra, alla presenza del Segretario alla Sanità Franco Santi e del Direttore generale dell'Iss. E' stato proprio Andrea Gualtieri ad aprire i lavori richiamando la politica sanitaria e sociosanitaria e il lavoro da fare sul tema della prevenzione per poter ridurre i costi a carico dello stato e in questo senso l'aiuto della società civile rappresentata all'interno dell' organismo della Consulta diventa fondamentale.



Sempre in tema sanitario: le fasce di reperibilità in casa nei giorni di malattia dovrebbero essere uguali per pubblico e privato ed essere "almeno di sette ore per tutti". ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a margine di un convegno. In italia infatti prevedono 4 ore giornaliere per i lavoratori privati e 7 ore per quelli pubblici. Mentre a San Marino c'è la stessa reperibilità di 5 ore per pubblico e privato