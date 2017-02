Pesaro: "Un patto tra albergatori contro i prezzi stracciati post sisma" ha detto il presidente di categoria Oliva

Nelle Marche il 40% delle prenotazioni avviene attraverso i tour operator

Sarà pronta a Pasqua la nuova campagna di comunicazione con un nuovo claim per promuovere dal punto di vista turistico le Marche ferite dal terremoto puntando sui concetti di "accoglienza e di sicurezza".

Il sisma ha colpito le aree interne di 4 province su 5, ma i danni indiretti sul turismo, considerato il secondo motore di sviluppo della regione, dopo la manifattura, si estendono a "tutte le Marche" con prenotazioni "molto basse" per la prossima stagione turistica e anche da Pesaro l'invito è quello a un patto contro le vacanze a prezzi stracciati.

A gennaio, segnala il presidente degli albergatori Fabrizio Oliva, le prenotazioni sono scese anche se per l'inizio di stagione gli hotel sono pieni per eventi sportivi organizzati in città.

Nel video l'intervista a Fabrizio Oliva, presidente Albergatori Pesaro.



VA