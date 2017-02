Allarme diga in California: evacuate 180mila persone

Ordine di evacuazione per 180mila persone emesso dalle autorità californiane per il possibile collasso dello sfioratore di emergenza della diga di Oroville, nel nord dello Stato. Con i suoi 235 metri la diga, a circa 240 km a nordest di San Francisco, è la più alta degli Stati Uniti. Il forte flusso d'acqua che fuoriusciva si è fermato, ma l'ordine resta in vigore. Sembra che il problema sia stato causato da una crepa provocata dalla corrosione. Rete stradale bloccata in queste ore da migliaia di vetture che

cercano di lasciare la zona. 23mila soldati della Guardia Nazionale in stato d'allerta.