World Radio Day nel giorno della prima trasmissione radio dall’ONU

Oggi, 13 Febbraio, si festeggia la terza edizione del “WORLD RADIO DAY”, Giornata Mondiale della Radio. La giornata che celebra la radio come strumento per migliorare la cooperazione internazionale tra tutte le stazioni del mondo e per incoraggiare le principali reti e radio perché promuovono la libertà di accesso all’informazione, la libertà di espressione ed il rispetto per le diverse culture, sulle onde della radio.

A 117 anni dall’invenzione della Radio il riconoscimento della celebrazione della “Giornata Mondiale della Radio” nella data in cui avvenne la prima trasmissione radio dall’ONU il 13 Febbraio 1946 quando riecheggia l’eco del messaggio: "Qui, sono le Nazioni Unite che parlano ai popoli di tutto il mondo".