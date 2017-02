15 gennaio 2003 - "Anti-war protests" contro la guerra in Iraq

Si svolgono in tutto il mondo manifestazioni di protesta contro la guerra in Iraq con circa 10 milioni di partecipanti.

La marcia interessa anche Roma dove, secondo le trecento associazioni organizzatrici, sono circa tre milioni le persone a sfilare per la pace.

È proprio la protesta di Roma ad aggiudicarsi il maggior numero di partecipanti, 3 milioni, entrando addirittura nei Guinness dei record mondiali come la protesta a favore della pace più grande della storia. A Madrid il secondo posto con 1,5 milioni.

Si marcia facendo sentire il proprio dissenso contro la volontà degli Stati Uniti di invadere militarmente l’Iraq di Saddam Hussein che era sospettato di possedere armi di distruzione di massa, accusa rivelatasi infondata.

L’invasione statunitense dell’Iraq iniziò il 20 marzo del 2003.