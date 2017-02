Marche; a Pesaro il "Distretto dell'Innovazione", primo incubatore della provincia

Le startup sono germogli di aziende, scommesse che hanno bisogno di tempo per crescere. Il Ministero dello Sviluppo Economico racconta nel suo report annuale un fenomeno in aumento.

I trend demografici al 31 dicembre 2016 contano 6745 start up innovative, +12 per cento in sei mesi, +31 per cento in un anno e +112 per cento in due anni. La Lombardia è la prima regione per popolazione (22,5% del totale), seguita da Emilia Romagna e Lazio.

Se si guarda in rapporto al totale delle società di capitali la prima regione è il Trentino-Alto Adige, con 105 startup ogni 10mila imprese. Seguono le Marche con 77.

A Pesaro dal 2015 si è sviluppato Innovation District 106, uno spazio di coworking che ospita anche 8 start up registrate come srl innovative e altre due che si stanno consolidando.

"Dal 2013 sono arrivate più di 300 candidature ma le startup che hanno funzionato, riuscendo a fare fatturato sono 8" ha commentato Enrico Battistelli, Ceo BP Cube.

Tutto è iniziato nel 2013 a Fossombrone da una idea dell' incubatore Bp Cube, poi il trasferimento a Pesaro in questo loft di 1200 metri quadrati. Si lavora ad una nuova parte pronta da marzo per dare ossatura e servizi alle nuove imprese. Nel video l'intervista a Enrico Battistelli, Ceo BP Cube.



Valentina Antonioli