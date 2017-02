Ofer Sachs: l'ambasciatore israeliano in visita alla San Marino RTV

Questa mattina l'ambasciatore di Israele in Italia e a San Marino, prima della presentazione delle lettere credenziali alla Reggenza, si è recato in visita alla Radiotelevisione di Stato. Ad Ofer Sachs, già direttore dell’Istituto israeliano per l’esportazione, sono stati mostrati gli studi e la Redazione della San Marino RTV. L'ambasciatore, nell'incontro con il Direttore Generale Carlo Romeo, ha espresso grande apprezzamento per la collaborazione e la professionalità dell'Emittente. Si è discusso anche di eventuali future interconnessioni con il servizio pubblico radiotelevisivo israeliano.