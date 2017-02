Comites San Marino dà il benvenuto al nuovo Ambasciatore d'Italia a San Marino

Il Comites San Marino, tramite il suo vicepresidente Alessandro Amadei, ha rivolto " il più caloroso benvenuto" a Guido Cerboni, nuovo Ambasciatore d’Italia a San Marino - nominato dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella l’8 febbraio scorso -. Sentite parole di ringraziamento - inoltre - per l'Ambasciatore uscente Barbara Bregato per il lavoro svolto in questi anni, "nei quali - scrive il Comites - i rapporti istituzionali tra San Marino ed Italia sono intensamente progrediti".