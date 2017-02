A San Marino RTV il primo gruppo musicale di richiedenti asilo

L'esibizione domani all'interno della trasmissione Khorakhanè

Sonorità di vita. Il gruppo musicale SOUL a San Marino RTV per presentare “Non è Facile, Non è Difficile”, uno degli inediti dell'album in cui ognuno dei 12 musicisti della band racconta la sua storia, nella sua lingua e nella sua tradizione. Il progetto è gestito dalla prima accoglienza della Cooperativa Labirinto con l'appoggio della Fondazione Betancourt: l'idea di formare un gruppo musicale di richiedenti asilo nasce proprio nel corso di una visita che l'attivista dei diritti umani fece alla cooperativa lo scorso anno. In studio anche la Kora, strumento tipico dei cantastorie africani, gli 'aedi' dei popoli dell'antica Grecia, un 'simbolo' perché ha accompagnato il viaggio della speranza di chi ha lasciato tutto e deve ricostruire vita ed identità. E lo fa a ritmo di musica. Saranno in studio Cristina Ugolini e Pino Longobardi della Coop Labirinto, Anissa Gouizi e Devon Ebah Vode, i due musicisti che gestiscono il progetto ed alcuni componenti del gruppo SOUL: l'appuntamento è alle 18,30 di domenica 19 febbraio: l'esibizione all'interno della trasmissione Khorakhanè.