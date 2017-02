Gualtieri a Malta per il 10° incontro sull'obesità organizzato dall'OMS

Quest'oggi il Direttore Generale dell'ISS Andrea Gualtieri è partito per Malta dove parteciperà per San Marino al decimo meeting sull'obesità nei bambini e le iniziative per la sorveglianza organizzato dall'OMS Europa.

Inizierà domani una due giorni intensa a Sliema, Malta, dove si toccheranno temi importanti come l'analisi dello stato di avanzamento del sovrappeso e dell'obesità nei bambini di età compresa tra 6-9 anni. L'OMS ha inserito questi studi all'interno della COSI (Iniziativa di Sorveglianza dell'Obesità Infantile), che vede un confronto di dati tra i 36 paesi partecipanti nella Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

È proprio in base alla comprensione di tali dati che poi si darà avvio allo sviluppo di politiche il più appropriate possibili.

Gualtieri, molto interessato al tema dell'educazione alimentare già durante la direzione dell'Authority Sanitaria, parteciperà come referente di San Marino, portando casi intersettoriali sviluppati in Repubblica.

A San Marino infatti, su iniziativa della Segreteria di Stato alla Sanità, con il coordinamento dell’Authority sanitaria ed in collaborazione con ISS, Scuole ed Università nell’ambito dell’Osservatorio sulla realtà giovanile, è stato istituito un Tavolo multidisciplinare per la programmazione e il coordinamento degli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole.

Dal 2010, è stato avviato un sistema di sorveglianza volto a monitorare gli stili di vita dei giovani delle scuole primarie e secondarie, soprattutto sui temi dell’alcool, fumo e obesità, nella consapevolezza che i comportamenti giovanili possono influire notevolmente sullo stato di salute della popolazione e che la promozione della salute nel contesto scolastico sia un importante strumento per migliorare e proteggere la salute di tutta la cittadinanza.

Anche il Piano Sanitario 2015-2017 fa sua l'importanza di prevenire l'obesità infantile, concetto sviluppato e approfondito nel capitolo della promozione della salute e prevenzione delle malattie.

Uno dei pilastri del Piano Sanitario è il life-course approach, ossia considerare la salute della persona durante tutta la sua vita, iniziando quindi dall'età pediatrica.

L'educazione alla salute promuove stili di vita sani sin dalla prima infanzia, per promuovere il benessere della popolazione e creare così una cittadinanza in buona salute e resiliente.