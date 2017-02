Solidarietà sammarinese per Amatrice: una serata con lo chef Bonanni

Una serata all'insegna della solidarietà per il paese di Amatrice duramente colpito dal terremoto dei mesi scorsi si è tenuta ieri sera al ristorante Spingarda di San Marino.

Lo Chef Angelo Bonanni titolare dell' agriturismo "La Fattoria Sommati" completamente distrutto dalle numerose scosse ha preparato un menù tipico del reatino utilizzando le cucine del ristorante nel centro storico del Titano, molto apprezzato dai numerosi ospiti accorsi con sincero spirito di generosità.

Al termine della cena allo chef Angelo di Amatrice è stato consegnata dai titolari del ristorante Spingarda la cifra di oltre 3.400€, somma raccolta durante la serata.

Si conferma quindi ancora una volta la grande generosità dei sammarinesi, in favore delle persone colpite dal terremoto in Centro Italia.