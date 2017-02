Per Amnesty International il 2016 è stato un anno terribile per i diritti umani

Il direttore Rufini: "Stiamo tornando indietro e in Italia certe dichiarazioni politiche non aiutano"

I diritti umani stanno facendo marcia indietro nel mondo. Lo sostiene Amnesty International che ha presentato il suo rapporto annuale.



2016 anno terribile, così lo definisce Amnesty, visto il numero crescente di governi che hanno assunto svolte autoritarie, che hanno attuato repressione, uccisioni extragiudiziarie, sparizioni forzate, in tutto il mondo.

E Amnesty si mette di traverso, assicura il presidente Marchesi, per contrastare punto per punto le politiche divisive del “noi contro loro”.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Gianni Rufini direttore generale Amnesty Italia; Antonio Marchesi presidente Amnesty Italia