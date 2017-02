Roma paralizzata per gli scontri di tassisti e ambulanti: autista ncc aggredito - IL VIDEO

Dopo giorni di scioperi selvaggi ieri il culmine della protesta ma in serata intesa col Ministero

Dopo giorni di scioperi selvaggi dei tassisti, raggiunto nella tarda serata di ieri col Ministero dello sviluppo economico un accordo che ha fermato la protesta. Ma ieri a Roma è stata una giornata di duri scontri.



Traffico paralizzato, arterie centrali della città svuotate da ogni mezzo pubblico per lasciar posto alla protesta di tassisti e ambulanti insieme. Si oppongono alle liberalizzazioni i primi, alla direttiva europea Bolkestein i secondi, che sarebbero obbligati a rimettere al bando alcune concessioni pubbliche. Per una intera giornata, la città è parsa ostaggio delle mobilitazioni congiunte, con le forze dell'ordine a bloccare il passaggio di semplici cittadini e a presidiare i palazzi istituzionali. Non è andata benissimo alla sede del Pd, teatro di cariche e scontri. Ai pochi NCC, auto noleggio con conducenti, che si avventuravano a via del Corso, ecco cosa accadeva.

In serata, l'intesa: un mese di tempo per superare l'emendamento Lanzillotta che rimandava tutto e tentare di mettere così ordine in un settore finora caratterizzato da assenza di regole certe e monopoli.



Francesca Biliotti