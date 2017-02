Annus Horribilis dei terremoti in Italia, 53mila scosse

Con oltre 53mila eventi sismici rilevati dalla Rete Sismica Nazionale, compreso il terremoto più forte in Italia da quello dell'Irpinia del 1980, il 2016 è stato un 'annus horribilis' per i terremoti in Italia. E' quanto rileva l'Ingv, secondo cui 'il numero di terremoti è sensibilmente aumentato, con eventi più che raddoppiati rispetto al 2014 e più che triplicati rispetto al 2015' in grandissima parte a causa della sequenza di Amatrice, Norcia, Visso.