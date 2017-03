12 marzo 1974: Wonder Woman debutta in tv

L'episodio pilota della serie di Wonder Woman debutta in tv il 12 marzo 1974 dalla rete americana ABC. La prima attrice ad interpretare l'eroina nata dalla penna di William Moulton Marston è stata Cathy Lee Crosby.

Gli ascolti però non decollano, ma la rete continua a chiedere alle potenzialità dell'eroina e rimette mano alla storia togliendola dal contesto nel quale l'aveva inserita il fumettista per contestualizzarla.

Un secondo episodio pilota viene così lanciato l'anno successivo e questa volta è Linda Carter a vestire i panni dell'eroina. L'idea funziona e ne vengono prodotti altri 50 episodi.