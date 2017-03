Emergenza ordine pubblico: il Sindacato di polizia chiede tutele, più risorse e un riordino delle carriere

Il Sap, riunito a Rimini, si appella direttamente alla politica per risolvere i problemi di sicurezza nel Paese

In Italia è emergenza ordine pubblico. L'allarme parte da Rimini dove si sono riuniti i vertici nazionali del Sap, il sindacato autonomo di polizia. Tanti i temi in agenda e le richieste che il Consiglio nazionale generale rivolge agli amministratori pubblici. Si parte dalla sicurezza.



Dopo gli scontri di sabato durante le proteste contro Salvini a Napoli, l'organizzazione chiede telecamere sulle divise degli agenti e la presenza dei magistrati nelle piazze. Tra i punti all'ordine del giorno, anche quello del riordino delle carriere. Un tasto dolente nel Riminese: il 3 marzo è stata la Silp Cgil a manifestare per questo davanti alla Questura.



L'estate si avvicina e, come ogni anno, gli abitanti di Rimini aumenteranno. Ed è in questo periodo che, secondo il sindacato, è necessario aumentare le presenze delle forze dell'ordine sul territorio, finora, dicono, insufficienti.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Gianni Tonelli, segretario generale Sap