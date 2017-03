Scuola: presentato il progetto formativo Arduino CTC101 dedicato ai ragazzi delle Medie Inferiori

La Camera di Commercio presenta l'iniziativa in collaborazione con gli operatori del settore dell'innovazione tecnologica ed il sostegno delle Segreterie di Stato all'Istruzione e al Lavoro

La scuola sammarinese apre le porte all'innovazione e alla ricerca tecnologica. Al via il nuovo progetto formativo Arduino CTC101 (Creative Technologies in Classroom). Obiettivo: avvicinare gli studenti delle Medie, con l'ausilio degli insegnanti, ai fondamenti della programmazione, della meccanica e della robotica. Novità assoluta nel panorama sammarinese e italiano, nasce su indicazione della Camera di Commercio ed è frutto della collaborazione con Agenzia per lo Sviluppo Digitale, Associazione Sammarinese per l'Informatica e i Professionisti per l'Innovazione Digitale. “In ogni kit – spiega il Direttore della Camera di Commercio, Massimo Ghiotti – 6 schede e componenti come sensori, potenziometri, rilevatori. Il programma consente di sviluppare 40 progetti diversi”. Importante è l'approccio di lavoro interattivo e di gruppo: i ragazzi non sono più semplici fruitori, ma entrano dentro i programmi, costruiscono servizi, toccano con mano e si rendono protagonisti. Già 35 le preadesioni: attività pomeridiana fino a giugno, con la speranza di estendere il progetto alle classi dal prossimo anno.

Innovazione tecnologica come fattore di successo in generale, ancor di più per una piccolo Stato come San Marino. La nostra scuola – rimarca il Segretario Marco Podeschi - deve poter contare su una dotazione tecnologica all'avanguardia, ecco perché nell'epoca dei nativi digitali è un gap che non può non essere colmato”. E in vista ci sono anche altre novità.

Nel video le interviste ad Ezio Righi, Preside Scuole Medie di San Marino e Marco Podeschi, Segretario di Stato Istruzione, Innovazione tecnologica e Ricerca.



