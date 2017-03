Cittadinanza: il Comites incontra la Commissione per le Pari Opportunità

Il Comites San Marino ha incontrato la Commissione per le Pari Opportunità per affrontare il delicato tema della cittadinanza. Il confronto con la Commissione è stato positivo e proficuo – dichiarano la coordinatrice della Commissione per le Pari opportunità Karen Pruccoli ed il vicepresidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. In particolar modo i membri della Commissione hanno compreso le preoccupazioni del Comites San Marino in merito alla discriminazione presente nell’attuale normativa sulla cittadinanza che riserva ai cittadini sammarinesi naturalizzati un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai cittadini sammarinesi di nascita. Infatti, per ottenere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione i cittadini italiani residenti devono rinunciare alla cittadinanza di provenienza, mentre i cittadini sammarinesi di nascita mantengono la doppia cittadinanza nel caso in cui uno dei due genitori sia straniero.



