G20: rischio scontro tra Usa e Ue su protezionismo

Si aprirà tra poche ore a Baden Baden la riunione dei ministri delle Finanze del G20 e dei governatori delle banche centrali con il presidente della Bce Mario Draghi dove potrebbero emergere tensioni tra Washington e Berlino, proprio nel giorno in cui Angela Merkel vola a Washington per il primo incontro tra un leader europeo e il presidente Trump. Alla prova è l'impegno delle grandi economie ad evitare il protezionismo. Poche ore prima di partire per Washington, Merkel era al telefono con Xi Jinping: in sintonia contro il protezionismo e per il libero commercio.