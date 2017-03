Responsabilità legale dei medici, San Marino pronta ad approvare la legge

Anche San Marino è pronta ad approvare una legge sulla responsabilità legale dei medici. Volontà ribadita dal Segretario alla Sanità Santi oggi a Firenze dove - insieme al direttore generale Iss Gualtieri e al direttore sanitario Rolli - ha incontrato Federico Gelli, membro della commissione affari sociali della Camera dei Deputati. “Un argomento che va affrontato e regolamentato nel minor tempo possibile - ha detto Santi - per poter garantire ai nostri medici una rete di sicurezza e garanzia legale in modo da svolgere al meglio la propria professionalità. Un passo che si tradurrà in un servizio efficiente e di qualità per il cittadino”.