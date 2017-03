Stop al Tour del Liga, a settembre riparte da Rimini

Sono già state riprogrammate le date del tour di Ligabue, costretto a sospendere il tour per un problema alle corde vocali. Il nuovo calendario è stato pubblicato sulla pagina facebook dell'artista. I concerti ripartiranno il 4 settembre dal 105 Stadium di Rimini (recupero data del 10 aprile) e termineranno con una doppia data, 27 e 28 ottobre, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (recuperi del 7 e 8 aprile). Il concerto in programma il 27 aprile al PalaBigi di Reggio Emilia, con l'incasso a favore dell'Associazione CuraRE Onlus e alla Fondazione Grade Onlus, è stato rimesso in cartellone il 28 settembre. I biglietti precedentemente acquistati - spiegano gli organizzatori - restano validi per le nuove date corrispondenti.