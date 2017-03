Ucraina: Eurovision, la Russia a Kiev ci sarà: ma con l'Ucraina è alta tensione

Continua la lotta in Ucraina orientale. Nei giorni scorsi manifestazioni di militanti nazionalisti ucraini avevano interrotto le linee ferroviarie verso il Donbass, liberate in seguito dall’intervento della polizia. Intanto il direttore dell'agenzia fiscale e doganale dell'Ucraina Romana Nasirov, condannato per appropriazione indebita, è agli arresti domiciliari. Indossa un braccialetto elettronico. Nasirov non ha diritto di viaggiare al di fuori di Kiev fino a quando l'indagine non sarà conclusa. Ogni passo del milionario è monitorato anche dai giornalisti.

Nasirov è l'unico ufficiale ucraino, presente alla cerimonia del Presidente Trump. Ha 10 avvocati e tre cittadinanze.

Pertanto 100 milioni di grivnie non sono troppe per la sua famiglia. Anche se Nasirov ha negato che sua moglie abbia pagato questa cauzione per il suo rilascio. L'Ufficio del procuratore anticorruzione verificherà l'origine del denaro.

Questa settimana è stato annunciato che la Russia non boicotterà l'Eurovision 2017 a Kiev, la cantante Julia Samoilova andrà alla competizione.

È quanto ha riferito il Primo Canale russo che seguirà il concorso.

Julia ha una disabilità dall'infanzia. La sua voce ha aperto i giochi Paralimpici a Sochi.

Julia di recente si è espressa a favore dell’invasione russa della Crimea nel corso di una esibizione proprio in Crimea nel giugno 2015 .Secondo un portavoce del servizio di sicurezza ucraino Julia Samoilova avrebbe violato delle risoluzioni e sarebbe entrata senza permesso.

Nel frattempo, in Crimea, Radio ucraina si sente di nuovo.

Ieri a Chongar, questo è il confine amministrativo della Crimea occupata, sono rientrate in funzione le torri delle telecomunicazioni. Tre anni fa i media nella penisola sono stati estromessi dai media filo-russi e russi. Dalla Ucraina Victoria Polischuk