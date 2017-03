Ultimatum Ue ai social: basta con truffe e frodi

Stop a truffe e frodi sui social. L'Europa lancia l'ultimatuma Facebook, Google Plus e Twitter, condendendo un mese di tempo per adeguarsi alle regole a tutela dei consumatori della Ue. Pena, una multa.



Al centro della posizione europea, garantire il diritto di recesso per gli acquisti online e la possibilità di presentare denuncia anche nel proprio Stato di residenza. Da parte loro, gli operatori hanno proposto di agire su clausole e condizioni abusive; frodi e truffe che inducono in errore i consumatori. “Le social media company devono assumersi più responsabilità su truffe e frodi sulle proprie piattaforme – dice Vera Jourová Commissaria Ue alla Giustizia, consumatori e Gender Equality - È l’ora di garantire che in questo settore ci si conformi alle solide norme UE, elaborate appositamente per tutelare i consumatori dalle pratiche sleali. Non è concepibile che i consumatori dell'UE possano solo ricorrere a un tribunale della California per risolvere una controversia”.