Masterchef: Cristina Nicolini ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti

Sull'onda del grande successo riscosso a Masterchef, la sammarinese Cristina Nicolini è stata ricevuta oggi in udienza dai Capitani Reggenti Marino Riccardi e Fabio Berardi. “Una giovane – ha detto il Segretario di Stato alla Cultura, Marco Podeschi – che ha saputo rappresentare degnamente il Paese, sia in cucina sia nell'atteggiamento, conquistando il favore di una larga fetta di pubblico sammarinese e non solo”. “L'esperienza a Masterchef – ha ricordato la Nicolini – è partita come un gioco, una gara di cucina diventata man mano una sfida a 360 gradi, anche nella formazione del carattere. So di non avere vinto – ha aggiunto - ma mi sento ugualmente vincitrice per aver capito qual è la strada che voglio percorrere nella vita”. "Per noi hai vinto!", così la Reggenza, certa che Cristina Nicolini sarà "la migliore testimone delle nostre tradizioni gastronomiche, contribuendo a valorizzare prodotti e peculiarità del territorio”. Sempre disponibile, alla mano, di una grazia esemplare, questa ragazza si è fatta apprezzare subito dal grande pubblico, ha instaurato un rapporto di grande complicità con i giudici, in particolare con Chef Cracco, è diventata motivo d'orgoglio per tutto il Paese. Il giusto mix di eleganza ed estro in cucina, ha già pensato di mettere a frutto il suo talento avviando una collaborazione dal mese prossimo con lo Chef stellato Luigi Sartini, entrando quindi nella cucina del ristorante Righi La Taverna. Ma il sogno resta quello di aprire in futuro un piccolo locale tutto suo, che la rappresenti appieno.

Nel video l'intervista a Cristina Nicolini.



