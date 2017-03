Meeting: Gentiloni inaugurerà l'edizione 2017

Sarà il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ad inaugurare l'edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, organizzato da Comunione e Liberazione, che si terrà a Rimini dal 20 al 26 agosto. Il premier ha accettato l'invito, comunicando la sua decisione durante l'incontro avuto a Palazzo Chigi con la presidente del Meeting Emilia Guarnieri e il presidente della fondazione per la sussidiarietà Giorgio Vittadini. "Siamo grati al presidente Gentiloni - ha detto la Guarnieri - per aver accettato il nostro invito. Come l'anno scorso con la presenza del presidente Mattarella, il Meeting si porrà ancora una volta come occasione di rilancio di un messaggio positivo al Paese". Gentiloni è stato ospite del Meeting nel 2015 quando, da ministro degli esteri, partecipò a un incontro sul Mediterraneo. Anche l'anno scorso la sua presenza era in programma, ma come altri componenti del Governo, rinunciò per l'emergenza terremoto.