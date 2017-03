Pesaro: 210 aziende per il quarto “Salone dello spirito d'impresa”



A Pesaro con “Insiemesì” il quarto Expo di Primavera organizzato, sabato e domenica, dalla Banca di Credito Cooperativo di Gradara con oltre 200 aziende. Atteso anche il ministro Luca Lotti.

La Banca di Credito Cooperativo di Gradara chiama a raccolta le aziende della provincia di Pesaro Urbino e Rimini per il suo quarto “Salone dello spirito d'impresa”. Sabato e domenica 210 realtà del territorio si incontrano alla fiera di Pesaro per coniugare domanda e offerta e per dare vita a nuove collaborazioni commerciali.

“Nel nostro piccolo noi vediamo che nella zona c'è un rinnovato ottimismo e questo è un segnale molto favorevole per la nostra economia” ha commentato Fausto Caldari, presidente della BCC di Gradara.

Nella due giorni di eventi “InsiemeSì” un particolare tributo allo sport con la partecipazione del ministro Luca Lotti atteso sabato alle 9.30. A seguire il convegno “Pesaro città europea dello sport 2017” ed il dibattito “O Capitano, mio Capitano, il Capitano nello sport” con l'ex della nazionale azzurra di volley Andrea Giani e Carlo Molfetta, olimpionico del taekwonkdo, insieme ad altri campioni pesaresi.

“Il capitano come leader, il capitano come persona che coordina il gruppo, il capitano come uomo che si rapporta con i tifosi e con la città” ha spiegato Mila Della Dora, assessore allo Sport.

“Da parte dell'amministrazione un grazie a questo istituto che ha scelto un modo innovativo per stare vicino alle imprese ed alla comunità” ha commentato il sindaco Matteo Ricci.

Spazio anche alle risate con gli spettacoli di Max Paiella e Paolo Cevoli. “Eventi confezionati per giovani e famiglie” ha spiegato Andrea De Crescentini, responsabile Relazioni Esterne della Bcc di Gradara.

“E' grazie a questo tipo di istituti di credito che l'economia ancora regge nei nostri territori” ha concluso Alberto Drudi, presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. Nel video le interviste a Fausto Caldari, presidente BCC Gradara, Mila Della Dora, assessore Sport Pesaro, Alberto Drudi, presidente Camera Commercio PU. Il programma dell'evento sul sito www.gradara.bcc.it.



Valentina Antonioli