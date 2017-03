Casale la Fiorina, Federazione pensionati: "Massima attenzione sugli standard qualitativi"

"L'accoglienza è per tutti gli anziani che ne hanno bisogno". I 116 posti garantiti nell’unica struttura del Casale la Fiorina entro giugno di quest’anno soddisfano le Federazioni dei pensionati sammarinesi che tengono alta l'attenzione sugli standard qualitativi della struttura e sulla salvaguardia delle professionalità. Proprio per questo sono già in agenda per i prossimi giorni assemblee con tutti i lavoratori delle case di riposo sia pubblica che privata.



Nel direttivo di oggi si è discusso dei tempi per lo spostamento dei 70 assistiti da Cailungo al Casale dopo il confronto di ieri con il Segretario di Stato alla Sanità e i vertici dell’ISS. “Durante l’incontro con- spiegano FUPI-CSdL e FPI-CDLS - ci sono state assicurazioni sul trasferimento degli assistiti e del personale nell’unica struttura del Casale la Fiorina entro giugno di quest’anno. E’ ora indispensabile che in tempi rapidi si apra un tavolo tecnico per seguire tutti gli aspetti dell’unificazione, a partire dagli standard di qualità da garantire agli ospiti e dal mantenimento dei livelli occupazionali e della salvaguardia professionale dei dipendenti". Nel direttivo anche il dibattito sulla riforma pensionistica con l'intenzione di tutelare i redditi più bassi, con misure anche di piccola portata ma che incidono sull'economia di un anziano, soprattutto se solo.

Nel video le interviste a Elio Pozzi, segretario Fups-Csdl, Armando Stacchini segretario FPI-CDLS



VA