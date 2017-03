Funivia: nuove cabine e nuovi sistemi di sicurezza, riapertura attesa per Pasqua

L'impianto è chiuso da inizio gennaio per la manutenzione straordinaria.

Tra Città e Borgo Maggiore gli operai sono al lavoro per collaudare le nuove cabine della funivia. Si tratta della manutenzione ventennale dell'impianto cominciata a inizio gennaio. Un intervento costato circa 1 milione e 900mila euro. Oltre alla sostituzione delle cabine e dei portali scorrevoli di accesso, i lavori prevedono l'aggiornamento dell'impianto elettrico e del circuito di sicurezza e il rifacimento della pavimentazione delle stazioni.



L'aggiornamento è stato eseguito dalla Doppelmayr, azienda che si è già occupata della funivia del Monte Bianco. Era il 1959 quando l'impianto sammarinese è stato aperto. Nel '95 è arrivato l'ammodernamento, con le cabine in servizio fino a pochi mesi fa. Le nuove pesano 60 quintali circa ognuna. Tra le novità presenti all'interno, uno schermo che fornirà informazioni ai turisti che salgono verso la vetta del Titano. Durante la manutenzione è stata sostituita anche una delle funi in acciaio lunga 400 metri, per ben 16mila chili di peso.



Se tutto andrà come previsto, la funivia sarà riaperta per Pasqua.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Marco Rinaldi, ispettore tecnico dei lavori