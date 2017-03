Turismo, per il secondo anno il treno Monaco Rimini, con la novità della fermata a Cesena

Turismo, a rinsaldare il rapporto di amore tra riviera romagnola e mercato tedesco torna per il secondo anno consecutivo il treno Monaco Rimini, con la novità della fermata a Cesena.

Promuovere Rimini, insieme alla biblioteca Malatestiana di Cesena e ai mosaici di Ravenna. Un "approccio di sistema"quello della destinazine romagna, per il turismo che verrà. Ecco perché dopo la sperimentazione dello scorso anno, la promo-commercializzazione verso il mercato tedesco si fa "asse strategico", con il coinvolgimento dei privati e dei Club di prodotto.

E la novità della fermata di Cesena a stimolare ulteriormente l'appeal del territorio. Assit che l primo cittadino cesenate spera di concretizzare. 30 milioni di presenze turistiche il potenziale della legge regionale sul turismo.

E nello specifico dei mercati tedeschi una "massiccia campagna di comunicazione, per alzare il tasso di internazionalizzazione". Con il vettore di treni Deutsche Bahn che diventa "un partner sempre piu' strategico"

Nel video l'intervista al sindaco di Rimini Andrea Gnassi, al sindaco di Cesena Paolo Lucchi, Andrea Corsini, regionale al Turismo