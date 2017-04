Tanti auguri a San Marino for the Children onlus che compie dieci anni

L'Associazione sammarinese San Marino for the Children compie oggi 10 anni. "In questi dieci anni di lavoro grazie al vostro aiuto abbiamo costruito scuole, cresciuto orfani , portato aiuti per costruire un futuro migliore per migliaia di bambini e bambine del Malawi. Un proverbio africano dice: " se vuoi andare veloce vai da solo,

se vuoi andare lontano vai insieme" dice Angelo Marino Forcellini, Presidente San Marino for the Children onlus - Continuiamo ad andare avanti insieme", conclude.

San Marino RTV ha realizzato al lavoro dell'associazione nel paese africano uno speciale, che narra anche la difficile situazione economico-sociale in cui versa il Malawi.