Gessica Notaro, a volto scoperto al Maurizio Costanzo Show

Questa sera torna, in seconda serata su Canale 5, il Maurizio Costanzo Show con un nuovo ciclo di sei puntate. L'intervista esclusiva della serata è con Gessica Notaro, la 27enne di Rimini aggredita e deturpata con l'acido a inizio anno. Accusato del gesto l'ex fidanzaro Eddy Tavares.



La giovane, tra le finaliste di Miss Italia 2007, ha scelto il salotto del giornalista per confidarsi per la prima volta in tv. Tra gli ospiti sul palco, Rosario Fiorello, Raz Degan reduce dal successo dell'Isola dei famosi, Paola Turci e Giancarlo Governi.