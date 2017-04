Porta a porta: gli abitanti di Città alla prova della differenziata

Da oggi tutto il territorio di Città è coperto dalla raccolta. L'obiettivo, per ora, è arrivare al 53% di spazzatura differenziata in Repubblica.

Gli abitanti di Città alla prova della differenziata: c'è chi si è preparato all'idea di dover separare i rifiuti e lasciare i bidoncini colorati fuori casa in base all'eco-calendario, chi fatica ad elaborare il cambiamento, specie gli anziani, e chi si arrabbia.



Alcuni si ingegnano installando strutture 'poggia bidone'. Altri mettono il lucchetto ai mini-cassonetti perché, in caso di conferimento sbagliato da parte di sconosciuti, le sanzioni arriveranno comunque al titolare.



Sono 12mila i cittadini ormai interessati dalla raccolta. Con questo metodo è possibile differenziare il 70% dei rifiuti. Con l'aggiunta di Città ai castelli 'ricicloni' – e considerando che non tutto il territorio è ancora coperto – la spazzatura totale differenziata in Repubblica dovrebbe salire al 53%. Percentuali comunque lontane - fanno sapere dall'AASS – dal valore europeo fissato al 65%.



Mauro Torresi



Nel servizio, le voci dei cittadini