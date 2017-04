Il Lions San Marino porta la musica e un cancello di sicurezza nelle Marche terremotate

A Serravalle del Chienti, nell'alto Maceratese, il Lions ha dato supporto agli abitanti di una piccola frazione.

Dal terremoto sono passati mesi, i riflettori si stanno spegnendo e ora gli abitanti devono fare i conti con il ritorno alla normalità dopo la distruzione. In tutte le fasi post-sisma, dal Titano sono partiti aiuti, dai beni di prima necessità fino a un automezzo donato dallo Stato. Ieri il Lion's Club sammarinese ha dato il suo supporto agli abitanti del villaggio di Corgneto, una decina di case nel comune di Serravalle del Chienti costruite dopo il terremoto degli anni '90. Poi finirono in disuso, oggetto di atti vandalici, fino al riutilizzo con l'ultimo sisma. Tramite le quote degli iscritti, il Lion's ha fatto installare un cancello automatico per la sicurezza del villaggio e ha offerto agli abitanti un concerto degli allievi dell'Istituto musicale sammarinese.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Paolo Santi (direttore Istituto musicale sammarinese) e a Valentina Garavini (presidente Lions Club San Marino)