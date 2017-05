Chiesanuova in piazza per #iostoconthomas

Chiesanuova in piazza per Thomas Gorini. Il bimbo di tre anni, affetto da una rara malattia genetica, che non parla, non cammina, non sta seduto, non mangia cibi solidi e probabilmente non lo farà mai. Abita in provincia di Arezzo con i genitori; a San Marino vivono alcuni parenti del padre ed oggi c'è stata una grande festa il cui ricavato andrà al piccolo. Anche i Capitani Reggenti hanno voluto esserci, offrendo un contributo per migliorare la situazione quotidiana di Thomas e dei suoi genitori. Il bambino infatti ha bisogno di assistenza e di cure continue. Il Capitano di Castello Marino Rosti ha messo al petto del bimbo la spilla che suggella la cittadinanza onoraria.



Nel video le interviste ai genitori di Thomas, Marco e Marianna