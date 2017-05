L'ufologo Roberto Pinotti: "La visione collettiva di 100 anni fa a Fatima non credo fu un miracolo"

A San Marino il 25° Simposio Internazionale sugli Oggetti Volanti non Identificati

Al Teatro Titano, oggi e domani, l'appuntamento ormai tradizionale che da anni raduna a San Marino alcuni tra i massimi esperti di Ufo: il simposio mondiale sugli oggetti volanti non identificati e i fenomeni connessi.





70 anni fa la prima segnalazione di un Ufo riportata da un giornale. Da allora sono state almeno 10mila le immagini realizzate di oggetti volanti non identificati, di cui 8mila negli ultimi 20 anni, in particolare da quando quasi tutti hanno uno smartphone che scatta fotografie. Lo dichiara lo storico organizzatore del simposio Roberto Pinotti, autore di una pubblicazione con cui ha censito gli avvistamenti più significativi. Lui, i relatori del convegno – provenienti da sette paesi – i tanti partecipanti che ogni anno vengono a San Marino, non hanno dubbi: gli Ufo esistono: “In italia – dichiara Pinotti - il discorso è di ogni giorno. Il Reparto Generale Sicurezza della nostra Aeronautica Militare si occupa dal 1979 di seguire il tema degli Ufo a livello istituzionale. I Carabinieri sono deputati a raccogliere le informazioni e l'Aeronautica italiana ha agli atti 600 dossier ufficiali. La fede, ad un certo punto il cattolicesimo stesso, ci viene a dire che sicuramente un giorno nella creazione incontreremo altre creature dell'universo e quando le incontreremo dovremo considerarli nostri fratelli”.

E a proposito di Ufo e fede, nel centenario di Fatima, Roberto Pinotti si dichiara persuaso che la visione collettiva del 1917, della “madonna sul carro celeste” annunciata dai tre pastorelli, abbia una spiegazione diversa da quella più conosciuta che l'ufologo ricostruisce così “Tutti li fermi a guardare, pioggia battente, erano fradici, zuppi fino alla cotenna. Finalmente arriva questo qualcosa...che tra l'altro ci sono le fotografie pubblicate sull'Osservatore Romano dell'epoca, e si vede una sorta di globo luminoso...Quel che conta è che 75mila persone dopo questo fenomeno, da un minuto all'altro, sono state asciugate, di colpo. Evidentemente non è un fenomeno normale ma se un fenomeno termico sufficientemente forte, ti sorvola... questo spiega il perchè può essersi verificato questo...E non credo sia un miracolo”.



l.s.