Oggi a Rimini la Giornata dei Sinti in Italia

Si svolgerà oggi l’iniziativa nazionale che ricorda la Giornata dei Sinti in Italia “Diritti e culture. Insieme, per conoscerci”, organizzata dall’Associazione Sinti Italiain viaggio per il diritto e la cultura, per ricordare la ribellione di rom e sinti, avvenuta il 16 Maggio 1944 nei campi di concentramento di Auschwitz – Birkenau, dove si consumò la tragedia del genocidio della popolazione sinta e rom.

Alle 12 partirà un corteo di sinti e rom per le vie del centro storico con arrivo in piazza Cavour. Per qualche ora la città si animerà di festa e cultura sinti.

E mentre il Presidente di Sinti Italia Davide Casadio descrive Rimini come la città d'accoglienza per antonomasia, ricorda anche i tragici fatti recenti di Roma e sottolinea l'importanza della conoscenza, senza la quale possono nascere pregiudizi, frutto di diffidenza e chiusura.