Reggenza: in udienza la delegazione dell'Iswa, International Solid Waste Association

La delegazione dell'Iswa, International Solid Waste Association, è stata ricevuta in udienza dai Capi di Stato che hanno ribadito l'importanza di questo appuntamento che affronta lo smaltimento sostenibile dei rifiuti ospedalieri. "La salvaguardia dell'ecosistema del nostro pianeta è una delle grandi questioni sulle quali la comunità internazionale è chiamata a confrontarsi per contrastare il cambiamento climatico - hanno ribadito i Capi di Stato - un obiettivo che esige un impegno sempre più forte per la riduzione e il recupero dei rifiuti speciali, tra cui quelli sanitari". La Reggenza ha ringraziato per l'organizzazione del forum , la sammarinese Beatrice Giordani, vice presidente del gruppo di lavoro e responsabile delle relazioni internazionali della azienda del Titano Newster Technologies.



VA