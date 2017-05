Ucraina: guerra dei media, bloccati i social network russi

La corrispondenza di Viktoria Polishchuk

Il presidente dell'Ucraina oggi ha incontrato Angela Merkel in Germania. Sul tavolo ancora gli accordi di Minsk che non funzionano. Questa settimana in Donbass terroristi hanno sparato contro il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

L'incidente si è verificato durante la distribuzione di pacchi alimentari ai residenti del territorio occupato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Nel frattempo, nell'ambito della guerra dei media, i fornitori ucraini di Internet gradualmente hanno cominciato a bloccare i social network russi.

Il 15 maggio scorso il presidente Petro Poroshenko ha firmato un decreto sulle nuove sanzioni contro la Russia. In base al decreto, i social network come "VK" e "Classmates" e il motore di ricerca "Yandex" saranno bloccati nel Paese. La decisione è stata improvvisa e radicale, lo stesso giorno gli utenti ucraini di Facebook sono aumentati del 30%. Già firmata una petizione on line, molti adolescenti hanno chiesto che non venga uccisa la loro subcultura. Credono che contro gli hacker e lo spionaggio lo Stato debba lottare con altri metodi.

Il 17 maggio a Strasburgo è stato finalmente firmato un accordo tra Ucraina e UE, che consentirà dall'11 giugno agli Ucraini di viaggiare in Europa senza visto.

Dopo l'introduzione di un regime senza visti per l'Ucraina e i paesi dell'UE, il solo passaporto biometrico non è sufficiente per viaggiare. Per attraversare i confini, i turisti devono avere una certa quantità di denaro. Quindi, si va da un minimo di meno di 3 euro al giorno in Ungheria, ad un massimo di 91 euro in Spagna, Estonia, Svizzera, Spagna e Liechtenstein.

Se si va in Italia per 5 giorni, occorre avere 270 euro a persona. Già le guardie di frontiera ucraine si stanno preparando per l'aumento del flusso di turisti nel mese di giugno quando cominceranno le vacanze.