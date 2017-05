Arabia Saudita, Trump ai musulmani: "Combattere l'estremismo islamico"

'Il nostro obiettivo comune deve essere quello di creare una grande coalizione per distruggere il terrorismo'. E' il messaggio rivolto da Donald Trump ai leader musulmani a Riad. Il presidente Usa ha attaccato l'Iran: 'Sostiene terrorismo e Assad'. Poi ha aggiunto: 'dobbiamo combattere l'oppressione delle donne, la persecuzione degli ebrei e il massacro dei cristiani'. Infine 'spero che la giornata di oggi possa essere ricordata come l'inizio della pace in Medio Oriente e in tutto il mondo', è stato l'augurio di Trump.