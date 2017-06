Inchieste, fatti, temi scomodi: a Riccione torna il Dig Festival

Tre giorni per conoscere meglio quello che ci circonda.

“I wanna be your watchdog” (“Voglio essere il tuo cane da guardia”). E' uno degli slogan del Dig Festival, in programma dal 23 al 25 giugno a Riccione. Parole che richiamano alla principale delle funzioni del giornalismo: quella di controllare l'operato dei poteri tenendo informato il pubblico. Reporter internazionali in talk show, spettacoli e prime visioni su argomenti di attualità anche scomodi. Aperti a tutti.



Una dei focus sarà sulla presenza delle mafie in Emilia-Romagna, grazie alla collaborazione con l'Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini, ma anche approfondimenti sulle derive negative dell'economia e della finanza.



Tra gli spettacoli, andrà in scena Aldo Morto, che riaccende i riflettori sull'assassinio di Moro. Ma prima, i Dig Awards: 15 video in concorso provenienti da tutto il mondo che toccano temi di attualità, dal narcotraffico delle Filippine ai diritti delle donne in Cina.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Sara Paci, direttrice organizzativa Dig