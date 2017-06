Siccità, Gnassi: "in Regione situazione di forte stress"

Sulla difficile situazione legata alla siccità, è intervenuto, con una nota, il presidente della Provincia di Rimini, Andrea Gnassi. "La situazione attuale presenta in regione severe criticità – scrive Gnassi – e la situazione è aggravata dal fatto che siamo solo all’inizio della stagione estiva. Come Provincia di Rimini seguiamo costantemente l'evoluzione del livello dei nostri corsi d’acqua principali, dell'intera rete idrica e dello stato delle falde sotterranee. E' una situazione da tenere monitorata specialmente per gli effetti che potrebbe avere sull'agricoltura.