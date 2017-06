Risorse d'acqua a rischio a San Marino, AASS invita i cittadini a non sprecare

Risorse di acqua a rischio a causa del caldo e della siccità. Il Torrente San Marino e il Marecchia sono in secca. Una situazione problematica che potrebbe portare, a breve, a provvedimenti restrittivi sull'utilizzo dell'acqua. Lo fa sapere l'AASS che rivolge anche un invito a tutti i cittadini, a non sprecare questa risorsa naturale limitata. In questo periodo i consumi sono elevati, spiegano dall'Azienda, proprio a causa delle temperature.



Livello di attenzione alto anche in Emilia Romagna. La Hera ha definito un piano di approvvigionamento che prevede, ad esempio, l'uso di autobotti o la limitazione dei consumi, da attuare in caso di emergenza e ha richiesto ad alcuni Comuni dell'Alta Valmarecchia di emettere ordinanze per razionalizzare l'uso dell'acqua. Intanto la Regione ha emesso un'allerta per “temperature estreme”, che potrebbero arrivare a 36 gradi, nel nord della Regione e nelle zone costiere come quelle di Riccione e Cattolica.



mt