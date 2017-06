Ambasciatore Bregato in visita all'Associazione Oncologica

L'ambasciatore d'Italia a San Marino, Barbara Bregato in visita alle sede dell'Associazione Oncologica. Accompagnata dal segretario alla Sanità, Franco Santi, insieme anche alla Responsabile del Day Hospital Oncologico Elena Mularoni. Un invito sollecitato dalla tessa associazione per far conoscere all'Ambasciatore l'attività della associazione. E' stata accolta dalla Presidente dell'Aos Adele Casadei, insieme a tutto il direttivo e il personale infermieristico. Sottolineato l'impegno dei volontari nel servizio domiciliare, per una assistenza nei 365 giorni dell'anno indirizzata ai pazienti oncologici.