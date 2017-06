Antenne in Città: serata pubblica con la Segreteria di Stato

Una serata pubblica per spiegare alla cittadinanza il piano telecomunicazioni, in merito alla installazione delle due antenne radiobase che dovranno sorgere nel Castello di Città. Un incontro sollecitato dalla giunta di Castello: alla serata era presente il segretario alle telecomunicazioni Andrea Zafferani che ha illustrato il progetto insieme allo staff tecnico della segreteria. Approfondimenti anche sugli aspetti legati alla salute, con esperti della sanità italiana, nonché del dipartimento prevenzione dell'ISS. Già note le perplessità espresse dalla Giunta su “un progetto – dice il Capitano di Città Castello Maria Teresa Beccari – che consideriamo invasivo per un territorio iscritto a Patrimonio dell'Umanità e tutelato dall'Unesco, proprio nel profilo del Monte”. Ricordano come siano state avanzate proposte alternative, sulla scorta di quanto fatto in altri centri storici, proprio a tutela del patrimonio artistico e del paesaggio, come l'installazione delle micro-celle. “Ci pare che – aggiunge il Capitano Beccari – la volontà del governo sia di andare avanti in altra direzione, e che, in questo modo, non sia stata rispettata la volontà dei cittadini”.



