Turismo: "Necessario potenziare la permanenza oltre una giornata" auspica la direttrice Ufficio Turismo

Il turismo nei microstati al centro della VI Conferenza Internazionale dell’Associazione per gli Economisti del Turismo, organizzata dal Centro Studi Avanzati sul Turismo che si è svolta ieri al Centro Congressi Kursaal: 130 esperti provenienti da 40 nazioni. Si è analizzato anche il caso San Marino attraverso dati statistici. L’Italia rappresenta il principale mercato di riferimento con il 70% del totale dei visitatori.

L’incontro, moderato da Paolo Figini del Dipartimento di Economia dell’Università di Bologna, si è aperto con il saluto portato da Guiducci, Segretario Particolare della Segreteria agli Esteri, che ha evidenziato come la nuova strategia di internazionalizzazione, messa in campo attraverso la rete diplomatica, possa trarre significativi benefici e supporto dal confronto con la comunità di accademici.

Neelu Seetaram, ricercatrice della Bournemouth University, ha proposto un focus approfondito sui piccoli stati d’Europa, fornendo un’analisi della situazione di Malta, Monaco, Andorra, Città del Vaticano.



Nel video l'intervista a Nicoletta Corbelli, direttore Ufficio Turismo.



VA