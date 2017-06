Siccità: in arrivo sul Titano ordinanza contro spreco acqua

E-R, domenica allerta temporali

Previsti forti su pianura, fascia collinare, rilievi occidentali

Lotta allo spreco dell'acqua. La priorità è ridurre del 25% il consumo a San Marino mentre l'AASS ha già inviato alla Segreteria competente la richiesta di ordinanza.

Le prossime due settimane, come macro previsione, danno zero precipitazioni sul Titano.

I corsi d'acqua sono in secca, se permane la siccità aumenta anche il rischio di rotture alla rete idrica per il terreno argilloso che senza acqua tende a restringersi e a portare in trazione le condutture

Situazione critica ma non disastrosa per l'agricoltura sammarinese secondo i dati dell'UGRAA: c'è una buona campagna di grano che si sta raccogliendo adesso ed è di ottima qualità. La coltura più sofferente è l'ulivo con i suoi 400 ettari circa perchè si iniziano a vedere le prime cascole, cioè la caduta delle olive prematuramente, via il frutto perchè ha bisogno di più acqua.

La vite che occupa 120 ettari resiste, per il resto c'è difficoltà per la cipolla da seme che è in fase di maturazione.

Al limite anche gli animali selvatici. Bollino rosso del ministero della Salute per indicare un'emergenza caldo al massimo livello di rischio per la popolazione. Allerta a Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia e Torino, domani ad Ancona, Campobasso, Firenze, Perugia e Pescara. Il caldo acuisce la siccità in tutta Italia. Il Po è un

rigagnolo di 13 centimetri a 30 chilometri dalla sorgente. Intanto la La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta 'gialla' da mezzanotte per temporali forti sulla pianura, fascia collinare e i rilievi occidentali. I fenomeni sono previsti ad iniziare dal mattino sul settore occidentale, per poi spostarsi velocemente verso est, raggiungendo la costa nel pomeriggio-sera ed infine esaurirsi in serata. Nel video le interviste a Marco Podeschi, Segretario Rapporti AASS, Stefano Bonaccini, pres. Regione ER.



VA