L'Esercito sul Vesuvio, Galletti: "Evitare che i focolai si uniscano"

Pugno duro contro i piromani: "La legge sugli ecoreati approvata due anni fa è molto severa"

L'Esercito per contrastare gli incendi che sono divampati alle pendici del Vesuvio. Ne parla il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in un'intervista al Corriere della Sera. “Occorre un'opera di prevenzione e controllo - spiega il ministro - I tre focolai dell`incendio non si sono ancora uniti, ma bisogna assolutamente evitare che lo facciano” . Quella di far intervenire l'Esercito è stata una decisione presa con i ministri dell`Interno Marco Minniti e della Difesa Roberta Pinotti. L'intento è anche quello di “tranquillizzare la popolazione”.



Secondo Galletti, sull'origine dei roghi "non ho le prove, ma non sembrerebbe un`azione isolata o il caso: tre focolai sono troppi per essere frutto di follia o autocombustione. Ieri è stato arrestato un piromane. Criminalità organizzata? Non sembrano esserci molte alternative. La legge sugli ecoreati approvata due anni fa è molto severa: grazie al reato di disastro ambientale arriva a dare più di vent`anni a chi genera incendi con l`aggravante ambientale". Infine, sulle polemiche sulla scarsità dei mezzi di soccorso antincendio il ministro conclude: "Prima di fare polemiche dobbiamo aver presente che la situazione degli incendi di questa estate è particolarmente grave, non si sa da quanto non ce ne erano di cosi numerosi e estesi”.